В финале ЧМ по боксу среди молодежи в Польше выступят две казахстанки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 22 апреля в Кельце (Польша) стартуют финальные поединки среди девушек чемпионата мира по боксу среди молодежи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Казахстан в схватке за золотые награды представят две спортсменки.

В весовой категории до 60 кг Жулдыз Шаяхметова встретится с индианкой Винкой, а весе до 75 кг Дана Дидай сойдется в ринге с еще одной представительницей Индии, Чану Токчом.

Сессия открывается в 20:00 по времени Нур-Султана. Напомним, что обладательницами бронзовые медали турнира завоевали Жасмин Кизатова (до 69 кг), Асель Сагатова (до 81 кг) и Елдана Талипова ( свыше 81 кг).