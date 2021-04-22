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    14:46, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    В финале ЧМ по боксу среди молодежи в Польше выступят две казахстанки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 22 апреля в Кельце (Польша) стартуют финальные поединки среди девушек чемпионата мира по боксу среди молодежи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Казахстан в схватке за золотые награды представят две спортсменки.

    В весовой категории до 60 кг Жулдыз Шаяхметова встретится с индианкой Винкой, а весе до 75 кг Дана Дидай сойдется в ринге с еще одной представительницей Индии, Чану Токчом.

    Сессия открывается в 20:00 по времени Нур-Султана. Напомним, что обладательницами бронзовые медали турнира завоевали Жасмин Кизатова (до 69 кг), Асель Сагатова (до 81 кг) и Елдана Талипова ( свыше 81 кг).


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