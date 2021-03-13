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    17:45, 13 Март 2021 | GMT +6

    В финал международного турнира по боксу в Германии вышли шестеро казахстанцев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определены финалисты международного турнира по боксу в Кельне, Германия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Сакен Бибосынов, представляющий Казахстан в весовой категории до 52 кг, вышел в финал турнира без поединка: соперник казахстанца не вышел в полуфинальном поединке.

    Братья Айбек и Нурбек Оралбай также смогли пробиться в финал соревнований. В полуфинальном поединке Нурбек Оралбай (81 кг) и Айбек Оралбай (91 кг) оказались сильнее своих соперников из Германии.

    Выступающий в весовой категории до 57 кг Оразбек Асылкулов выиграл у соперника из Боснии и Герцеговина и также смог выйти в финал турнира.

    Кроме него в вечерней сессии в финал соревнований вышли Ертуган Зейнулинов (63 кг) и капитан команды Камшыбек Кункабаев (+91 кг).




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