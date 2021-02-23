В феврале вакцину от коронавируса должны получить пять тысяч жителей Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Вакцинация против коронавирусной инфекции продолжается в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения, руководитель медицинского ведомства Асет Калиев принял второй компонент вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции.

Главный врач области не почувствовал побочных эффектов вакцины, он заметил, что после прививки чувствует себя хорошо.

«Призываю всех вакцинироваться против коронавирусной инфекции. Я получил полный курс двухдозовой вакцины, и теперь чувствую себя в безопасности. Цель профилактической прививки - формирование коллективного иммунитета. Вакцинация против COVID-19 является эффективным способом борьбы с опасной инфекцией и единственной альтернативой строгим ограничениям», - сказал Асет Калиев.

Напомним, первую вакцину против коронавирусной инфекции А. Калиев получил 1 февраля этого года, когда в Казахстане стартовала кампания по добровольной поэтапной вакцинации населения. Первая партия российской вакцины «Спутник V» была доставлена в Жамбылскую область в объеме 1 000 доз и распространена во всех лечебных учреждениях.

По данным областного управления здравоохранения, вакцину получают только совершеннолетние граждане. Вакцинация против КВИ продлится до конца 2021 года. На сегодня в регионе функционируют девять поликлиник областного центра и десять прививочных кабинетов против коронавируса в десяти районах области. Также установлены специальные морозильные камеры для вакцин.

Отметим, что более 593 тысяч жителей Жамбылской области смогут привиться от коронавируса. В первую очередь прививаются медицинские работники, непосредственно контактирующие с инфицированными людьми. Это врачи-инфекционисты, реаниматологи, сотрудники приемного покоя и скорой помощи, санитарно-эпидемиологической службы, отметили в ведомстве.

В первом полугодии планируется привить 100 тысяч жамбылцев. Со второго полугодия, после завершения третьей фазы клинических испытаний, начнется вакцинация отечественным препаратом QazСovid-in.

В ведомстве отметили, что для формирования коллективного иммунитета планируется вакцинировать 52% населения области в возрасте от 18 до 64 лет.