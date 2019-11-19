В фестивале имени Отарбаева в Атырау принимают участие 9 театральных коллективов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В фестивале имени Рахымжана Отарбаева в Атырау принимают участие 9 художественных коллективов из разных областей страны, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В течение пяти дней жители Атырау смогут посмотреть выступления театральных коллективов, приехавших со всей страны на третий республиканский фестиваль имени Рахымжана Отарбаева.

Церемония открытия фестиваля состоялась в Доме культуры имени Курмангазы. Почетными гостями стали видные театральные деятели – Асанали Ашимов и Талгат Теменов. Затем зрители рукоплескали почти 200 членам девяти художественных коллективов из разных регионов страны.









«Рахымжан Касымгалиевич стал человеком, занявшим одно из почетных мест в прозе и драматургии. Он был гражданином страны, которому не были безразличны социальные проблемы, он является гордостью не только региона, но и всего казахского народа. Рахымжан Отарбаев перенял наследие Абиша Кекилбаева, Абу Сарсенбаева, Хамита Ергалиева, Фаризы Онгарсыновой. Внес неоценимый вклад не только в развитие национальной культуры и искусства, его произведения переведены на несколько мировых языков», - сказал Герой труда Казахстана, председатель фестиваля Асанали Ашимов.





Затем слово было передано сыну Рахымжана Отарбаева – Ермерею Рахымжановичу. Он поблагодарил гостей фестиваля и атыраускую публику за теплый прием.

«Я хотел бы поблагодарить всех артистов, которые приехали на этот фестиваль, чтобы почтить память моего отца», – обратился Ермерей Отарбаев к собравшимся.

После церемонии открытия фестиваля зрителям была представлена драма «Амре» Государственного академического музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева.



