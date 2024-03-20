В Федерации альпинизма и спортивного скалолазания - новый президиум

В Федерации альпинизма и спортивного скалолазания произошла перезагрузка исполнительного органа — президиума Федерации. Руководством Федерации в президиум приглашены опытные спортивные функционеры, общественные деятели и представители креативной индустрии, каждый из которых внес значительный вклад в развитие страны.

На ежегодной отчетно-выборной конференции Федерации альпинизма и спортивного скалолазания Республики Казахстан основным из вопросов повестки дня конференции стало избрание вице-президентов и генерального секретаря.

Федерация является сторонником принципов олимпизма и придерживается демократических методов избрания кандидатов на выборные должности, сохраняя преемственность и традиции богатейшей истории организации.

В составе президиума Федерации альпинизма и спортивного скалолазания Республики Казахстан:

Президент Федерации Нурсултан Шоканов — бизнесмен, общественный деятель. Возглавляет группу компаний ALATEX, директор РПП «Атамекен» г. Алматы, является депутатом маслихата города Алматы;

Первый Вице-Президент Ерлан Даримов – общественный деятель, предприниматель, экс-генеральный директор Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust»;

Вице-президент по альпинизму Казбек Валиев — знаменитый альпинист, первых казах — покоритель Эвереста, генеральный директор Международного альпинистского лагеря «Хан-Тенгри»;

Вице-президент по спортивному скалолазанию Баглан Жунус — казахстанский альпинист, предприниматель;

Вице-президент по вопросам развития и GR Темиржан Абдрахманов — Председатель и соучредитель ОО «Спорт, здоровье и экология», экс вице-президент Федерации триатлона;

Вице-президент по PR и маркетингу Азат Абыкен — продюсер, предприниматель. Лауреат рейтинга Forbes «30 under 30»;

Вице-президент по развитию регионов Искакова С. Ы. — главный тренер Национальной сборной команды Республики Казахстан по спортивному скалолазанию;

Генеральным секретарем избран Нурсултан Алдонгаров — Начальник штатной сборной команды по спортивному скалолазанию РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК.

На сегодня Федерация, включает в себя четыре дисциплины (спортивное скалолазание, альпинизм, ски-альпинизм, ледолазание), два вида из которых являются олимпийскими (спортивное скалолазание, ски-альпинизм). За последние годы произошел прирост количества спортсменов по видам спорта в почти 2 раза.

В ходе конференции президент федерации альпинизма и спортивного скалолазания Республики Казахстан Нурсултан Шоканов озвучил ряд приоритетных задач, в т. ч.: укрепление международных связей, повышение стандартов качества проведения казахстанских и международных стартов, развитие инфраструктуры, завоевание олимпийских лицензий, повышение массовости и устойчивое развитие федерации.