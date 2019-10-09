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В Федерации водных видов спорта - новый президент

9 Октября 2019 20:41
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В Федерации водных видов спорта - новый президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Тимур Кулибаев оставил пост президента Федерации водных видов спорта РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я был переизбран президентом Национального олимпийского комитета. Мы совместно с Минкультуры и спорта внесли решение касательно спорта, и с 2018 года НОК выполняет государственное задание по финансированию спорта высших достижений. И вопрос этики, для того, чтобы не было конфликта интересов, я принял решение оставить пост президента Федерации водных видов спорта. Поскольку мы финансируемся через НОК, чтобы у нас не было таких конфликтов. Я думаю, вы понимаете, что будучи президентом НОК, я в любом случае буду оказывать поддержку развитию водных видов спорта в РК», - сказал Тимур Кулибаев на конференции Федерации водных видов спорта РК.

Он назвал имя своего преемника.

«Давайте, те возможности, которые есть – мы посмотрим, как оптимизировать. Наша задача – по Баландину понятно, он сейчас в США готовится. Большие средства выделили. Надеюсь, что результат принесет. Самое главное, что помимо Дмитрия готовим там еще наших ребят, и тренера подучатся, как вести работу. Надеюсь, это принесет пользу. Тем более, сегодня такую высокую планку взяли. Потому прошу вас поддержать и понять мою позицию о сложении полномочий президента Федерации. Хочу предложить кандидатуру Крюкова Андрея Александровича на пост руководителя Федерации водных видов спорта. Андрей Александрович, поздравляю вас с избранием на пост президента Федерации», - обратился Т. Кулибаев к своему преемнику.

«Спасибо, Тимур Аскарович. Для нас, конечно, сегодняшнее ваше решение не простое, но оно абсолютно понятно. Как бы там ни было, мы продолжим работу в том же ключе с вашей поддержкой, думаю, что проблем у нас никаких не возникнет...Соответственно, я тогда должен сложить полномочия генерального секретаря, так как эта должность тоже выборная. В свою очередь, хотел был внести кандидатуру Сергея Дроздова на должность генерального секретаря», - сказал, в свою очередь А. Крюков.

Напомним, сегодня Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия президента Казахстанской федерации бокса.

Фото: инстаграм aquatics.kz.

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Ключевые слова: Спорт, Назначения,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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