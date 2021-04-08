В Федерации тенниса Казахстана разъяснили смену гражданства одного из спортсменов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Федерации тенниса Казахстана дали разъяснения по ситуации с теннисистом Ростиславом Гальфингером, который поменял гражданство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Федерация тенниса впервые обратила внимание на Ростислава Гальфингера в 2016 году в розыгрыше Кубка Казахстана для детей до 14 лет. Во многом благодаря Ростиславу, выступавшему за Павлодарскую область, его команда заняла итоговое пятое место. Гальфингера не просто взяли на заметку, а пригласили тренироваться в Академию Team Kazakhstan Федерации тенниса Казахстана.

В Павлодаре не было возможностей для полноценных тренировок, а в Академии Team Kazakhstan создали все условия: Федерация тенниса полностью взяла на себя расходы по проживанию, питанию, тренировочному процессу игрока, его общефизической подготовке. Также все расходы по поездкам Ростислава на соревнования внутри страны и за рубежом финансировались за счет Федерации.

Когда была открыта Академия Рафаэля Надаля, Казахстану было предложено обучить там своих перспективных молодых теннисистов. Коллегиально решили, что поедут подающие надежды юниоры Даниил Озерной и Ростислав Гальфингер. Федерация тенниса Казахстана полностью взяла на себя расходы по годовому финансированию занятий этих молодых теннисистов в Академии Надаля: они тренировались, изучали английский язык и базовые дисциплины. Позже по результатам стало понятно, что данный проект направлен больше на средних по уровню игроков. Для теннисистов, претендующих на высокий уровень, процесс подготовки гораздо эффективнее построен у нас дома, в Академии. Было принято решение вернуть ребят назад. В Казахстане Ростислав тренировался под руководством капитана сборной Казахстана Юрия Щукина. Несколько лет с ним занимались наши ведущие специалисты, к нему было особое внимание со стороны ФТК. Ростислав прогрессировал, стал ездить на турниры вместе со своим личным наставником, тренером Дмитрием Иштугановым. Все его расходы по участию в соревнованиях, включая зарубежные поездки, оплачивались Федерацией. Например, только в 2019 году он отыграл в более чем 25 соревнованиях по всему миру, и благодаря этому высоко поднялся в юниорском мировом рейтинге.

Но было несколько факторов, которые вызывали беспокойство Федерации тенниса.

Первое – это отсутствие существенного прогресса игрока в технике и качестве игры. Те результаты, которых Ростислав достиг в рейтинге, стали возможны, во-многом, благодаря его участию в достаточном количестве турниров. Он достиг уровня ТОП-70 (ITF Juniors), при этом, не обыграв ни одного игрока из ТОП- 100.

Второе - у Ростислава появились серьезные проблемы с дисциплиной. Начиная с 14 лет, парню делали замечания, предупреждения, отстраняли на время от тренировок. Но в последние два года это приняло систематический характер. Со стороны Федерации предпринимались различные попытки воздействия на игрока, потому что все понимали, что это период взросления, идёт сложный подростковый психологический процесс. Однако Ростислав стал не только сам нарушать дисциплину, уходя играть в компьютерные клубы в ночное время, но и подбивал младших, чтобы они шли с ним вместе. Ввиду недопустимости такого поведения спортсмена Федерация в 2020 году дала Ростиславу три месяца испытательного срока, чтобы он исправил положение. Письменное уведомление было направлено игроку и его матери, которая на тот момент являлась его опекуном. Позже мать Ростислава переехала в Германию, поэтому контроль ослаб, а с отцом, который живет в Павлодаре, парень практически не общался.

К сожалению, несмотря на многократные предупреждения, Ростислав продолжал нарушать дисциплину. Поэтому, несмотря на многолетнюю поддержку и потенциал игрока, Федерацией было принято решение завершить сотрудничество с ним. Ростиславу в том же 2020 году было направлено письменное уведомление, и проведена личная встреча с Юрием Польским, вице-президентом ФТК, в ходе которой спортсмену были в очередной раз озвучены ожидания Федерации от своих игроков и объяснены причины завершения сотрудничества. После этого Ростислав решил сменить гражданство и уехал в Германию, таким образом, обрубив любые возможности для продолжения работы в будущем, так как Федерация тенниса финансирует только игроков, имеющих гражданство Казахстана.

Ситуации, подобные той, что произошла с Ростиславом Гальфингером, к сожалению, довольно часто случаются в спорте. Нередко при взрослении игроки теряют мотивацию, не справляются с эмоциями, и у них появляются проблемы с дисциплиной.

Федерация тенниса Казахстана надеется, что Ростислав справится с трудностями переходного возраста и желает ему больших спортивных достижений.

Ране в СМИ сообщалось, что 18-летний Ростислав Гальфингер из Павлодара, который еще полтора года назад признавался лучшим казахстанским теннисистом-юниором, сменил гражданство на немецкое, так как оказался не нужен на родине.