Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    В федерации конькобежцев рассказали об упразднении должностей вице-президентов и сроках ЧРК по фигурному катанию

    21 Февраля 2022, 15:58

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Национальной федерации конькобежцев официально уведомили всех заинтересованных лиц в том, что чемпионат РК по фигурному катанию состоится согласно утвержденному положению - в декабре 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Чемпионат состоится в декабре 2022 года. О месте и точной дате проведения участникам будет сообщено дополнительно», - сообщили в федерации.

    В федерации также заявили, что ранее отправленная в регионы телеграмма от 21 января 2022 года, с уведомлением о проведении чемпионата Казахстана по фигурному катанию на коньках в период 21-23 февраля 2022 года в Алматы, подписанная вице-президентом Оксаной Тен, не имеет силы.

    «Федерация напоминает, что вице-президенты НФК не имеют права подписи и использования печати, равно как и права принятия единоличных решений. Положения о проведении республиканских соревнований рассматриваются коллегиально, с учетом интересов спортсменов и мнения тренерского состава. Согласовываются федерацией и направляются на утверждение в Министерство культуры и спорта», - добавили в НФК.

    Кроме того, Национальная федерация конькобежцев посчитала неудовлетворительными результаты олимпийского цикла и имеющуюся систему административного управления. Решением собрания учредителей ф едерация с 11 февраля 2022 года упразднила должности вице-президентов НФК.

    «Федерация уверена, что пришло время реформ и изменений. Фигурному катанию нужна четкая система принятия решения с понятными для всех зонами ответственности. Пришло время эффективных менеджеров, способных работать в команде, формировать внятную вертикаль подготовки и роста спортсменов, прозрачную систему финансирования и справедливого судейства.

    Федерация готовит ряд конкретных реформ и открыто признала, что начинать необходимо с собственной структуры. Принятая учредителями новая структура позволит исключить ряд постоянно возникающих противоречий, конфликтов интересов, дублирование функций и т.д. Также эти изменения позволят наладить конкретную работу между исполкомом федерации с одной стороны, тренерами, спортсменами и их родителями с другой стороны.

    Вместе с тем федерация благодарит Тен О.А. за проделанную работу и вклад, внесенный в развитие фигурного катания. Руководство федерации уверенно, что реструктуризация НФК сделает более эффективным сотрудничество с фондом и академией, возглавляемыми Тен О.А.», - говорится в сообщении НФК.

    Ранее Оксана Тен ответила на требования тренеров покинуть пост вице-президента НФК.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Отставки Спорт Фигурное катание
    Новости по теме
    Новости по теме
    Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией
    Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
    Дмитрий Потанин стал серебряным призером чемпионата Азии по спортивной гимнастике
    Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая