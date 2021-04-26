Въезжающие в Казахстан смогут заполнить анкеты со смартфона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Анкетирование въезжающих в Казахстан переведут в цифровой формат. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На обратном пути из России в Казахстан на границе протестировал пилот по анкетированию въезжающих в нашу страну. До недавнего времени анкеты заполнялись на бумаге, такое не допустимо. Сотрудники вносили данные 1000 бумажных анкет в системы ежедневно! Вручную! Мы переводим это в цифровой формат. Не нужно скачивать приложение, просто сканируете QR-код и заполняете анкету со смартфона!», - написал Багдат Мусин.

Министр отметил, что уже доступен веб-ресурс, на котором въезжающий заполняет анкету заранее.

«Такие сервисы уже успешно реализованы в странах Европы. Просто сканируешь QR-код, заполняешь анкету и проезжаешь. Эпидемиологам не надо сидеть после работы и забивать данные в базы, а уделять время своим родным и близким. Хочу поблагодарить команду компании Магнум и школы Алем (Дагара и Артема), благодаря которым проект реализован», - добавил Багдат Мусин.