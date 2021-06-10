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    12:10, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Въезд в страну 27 гражданам СНГ запрещён за сутки в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Въехать в Казахстан через границу в Павлодарском Прииртышье запретили гражданам России, Кыргызстана, Беларуси и Узбекистана из-за отсутствия справок об отрицательном ПЦР-тесте, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Въезд в страну за сутки запрещён 27 гражданам СНГ, не предоставившим справок с отрицательным результатом ПЦР, из них десять граждан Российской Федерации, одиннадцать – Киргизии, два гражданина Республики Беларусь и четыре – Узбекистана», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

    По данным ведомства, за последние сутки через границу прошли 690 человек: 334 пеших и 356 водителей фуры. В карантинный стационар помещены 14 казахстанцев. Подтверждённых случаев за сутки на автопереходах не выявлено.

    Теги:
    Коронавирус в РК СНГ Павлодарская область
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