Въезд в страну 27 гражданам СНГ запрещён за сутки в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Въехать в Казахстан через границу в Павлодарском Прииртышье запретили гражданам России, Кыргызстана, Беларуси и Узбекистана из-за отсутствия справок об отрицательном ПЦР-тесте, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Въезд в страну за сутки запрещён 27 гражданам СНГ, не предоставившим справок с отрицательным результатом ПЦР, из них десять граждан Российской Федерации, одиннадцать – Киргизии, два гражданина Республики Беларусь и четыре – Узбекистана», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

По данным ведомства, за последние сутки через границу прошли 690 человек: 334 пеших и 356 водителей фуры. В карантинный стационар помещены 14 казахстанцев. Подтверждённых случаев за сутки на автопереходах не выявлено.