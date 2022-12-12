НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Въезд в Петропавловск перекрыли из-за аварии на водопроводе

12 Декабря 2022, 12:46
Въезд в Петропавловск перекрыли из-за аварии на водопроводе

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Въезд в Петропавловск со стороны озера Пестрого временно перекрыли из-за аварии на водопроводе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Специалисты устраняют повреждение на водоводе, на месте работает специализированная техника. Попасть в город можно через Рабочий поселок.

«Сейчас ТОО «Кызылжар су» работает над устранением повреждения. Для беспрепятственного прохода специализированной техники, временно перекрыли въезд в город со стороны озера Пестрого. На данный момент давление водоснабжения по городу восстанавливается. За исключением микрорайона Береке и Рабочего поселка. Специалисты предпринимают все действия для повышения давления в данных районах. До полного восстановления давления будет организован подвоз воды жителям. Я держу вопрос на личном контроле», - прокомментировали ситуацию аким города Руслан Анбаев.


Теги:
Новости по теме
Авария на теплосетях произошла в Караганде
Очередная авария на водопроводе произошла в Петропавловске
21 тушу замерзшей сайги обнаружили в реке в ЗКО
Читайте также
Планы так и не реализованы – Президент РК о строительстве канализационно-очистных сооружений
Авария на теплосетях произошла в Караганде
Содержание загрязняющих веществ в реке Есиль проверили экологи СКО
Очередная авария на водопроводе произошла в Петропавловске
21 тушу замерзшей сайги обнаружили в реке в ЗКО
Люди застряли на канатной дороге «Медеу - Шымбулак»
Трех человек убил преступник в Риме
Многоквартирный дом остался без тепла в Астане
Новости партнеров
Популярное
1 Тонну огурцов в день собирает предприниматель из Карагандинской области
2 Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана
3 Тяжеловес из Казахстана нокаутом в первом раунде дебютировал в профи
4 Лжепродавцы айфонов активизировались в Петропавловске
5 Жанкош Тураров нокаутировал испанца в Алматы и завоевал титул IBO

Лента новостей