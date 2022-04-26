Въезд в Азербайджан разрешен только при наличии паспорта вакцинации

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В Азербайджане поэтапно смягчается карантинный режим, но отдельные требования для въезда в эту страну остаются обязательным для многих иностранцев, в том числе и для граждан Казахстана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Граждане Казахстана могут въехать в Азербайджан воздушным транспортом только при наличии паспорта вакцинации, подтверждающего полную вакцинацию от COVID-19, официального сертификата о выздоровлении от КВИ или сертификата о противопоказании к вакцинации против коронавируса.

COVID-паспорт, иммунный сертификат или сертификат о противопоказании к вакцинации против COVID-19 должны иметь атрибуты электронной верификации и должны быть выданы только государством. Эти документы будут проверяться во время прохождении регистрации в аэропорту.

Для выезда граждан Казахстана на родину, необходимо иметь казахстанский паспорт вакцинации, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации (три дозы вакцины). В случае наличия паспорта вакцинации другого иностранного государства, отсутствия вакцинации либо наличия только одной/двух вакцин, необходимо предоставление документа о негативном результате ПЦР-теста на COVID-19.

Наличие на справке QR-кода желательно, так как он позволяет более оперативно получить детальную информацию о результатах ПЦР-теста. Так, пассажиры, предъявившие справку с QR-кодом, пройдут пограничный контроль быстрее, поскольку данный уникальный код предоставит полную информацию о результатах ПЦР-теста.

Пассажиров со справкой об отрицательном результате ПЦР-тестирования на COVID-19, но без наличия на ней QR-кода, согласно существующим требованиям, ожидает более тщательная проверка.

Сухопутные границы Азербайджана закрыты. Через морскую границу в Азербайджан могут заехать следующая категория граждан Казахстана (при наличии паспорта вакцинации, подтверждающего полную вакцинацию от COVID-19, официального сертификата о выздоровлении от КВИ или сертификата о противопоказании к вакцинации против коронавируса и ПЦР-теста): на основании специального разрешения, выданного Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана; в случае, если члены семьи (супруги, родители, братья, сестры, дети, бабушки, дедушки или внуки) являются гражданами Азербайджана, а также члены семей таких пассажиров – их супруги, родители и дети при подтверждении родственных связей; имеющие разрешение на работу в Азербайджане; имеющие постоянный или временный вид на жительство в Азербайджане, а также члены семей этих граждан (родители, супруги или дети в возрасте до 18 лет); в случае смерти близких родственников, скончавшихся на территории Азербайджана.