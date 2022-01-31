В Евросоюзе установлен срок действия сертификатов о вакцинации против COVID-19

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. С 1 февраля будут применяться новые правила Европейской Комиссии в отношении сроков действия цифровых сертификатов вакцинации против COVID-19 при перемещении жителей внутри ЕС, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Срок действия текущих сертификатов о вакцинации ограничивается 270 сутками со дня последнего приема вакцины против коронавируса. Для продления их действия потребуется третья «бустерная» доза либо ПЦР-тест или анализ о наличии антител.

Для однократной дозы вакцины это означает 270 дней с момента первого и единственного укола. Для двухдозной вакцины этот период исчисляется с даты второй прививки.

Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сказал: «С завтрашнего дня в ЕС будет действовать правило о том, как долго должны приниматься сертификаты о вакцинации при использовании в контексте трансграничных поездок. Это показывает ослабление защиты от COVID-19 при вакцинации и подчеркивает важность получения дополнительной прививки. При поддержке экспертов Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний и Европейского агентства по лекарственным средствам Еврокомиссия будет внимательно следить за тем, необходимы ли будущие изменения в данное правило».

Новые ограничения по сроку применяются только к сертификатам о вакцинации при поездках внутри ЕС. При этом государства-члены могут применять другие правила при использовании цифрового сертификата вакцинации от COVID-19 внутри страны, но им предлагается соблюдать срок приема, установленный на уровне ЕС.