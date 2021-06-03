В Евросоюзе сделано 250 млн прививок от коронавируса

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Евросоюзе введено 250 млн вакцин от коронавируса. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула вон дер Ляйен, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

- И более 80 миллионов европейцев в настоящее время полностью вакцинированы, - написала в социальных сетях Урсула вон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС движется к цели - вакцинировать 70% взрослого населения ЕС в июле.

Жителям стран ЕС предлагается 4 одобренные вакцины: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Jonhnson.

Между тем, уже известны обязательные условия свободного передвижения внутри Евросоюза. Их, в частности, три: быть вакцинированным против коронавируса; иметь недавний отрицательный ПЦР-тест; иметь антитела к вирусу и следовательно обладать определенным иммунитетом.