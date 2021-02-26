В Евросоюзе рассматривают перспективу внедрения паспорта вакцинации

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Вопрос внедрения цифрового документа, подтверждающего получение жителями стран Европейского Союза вакцины от коронавируса, рассматривался на прошедшем саммите лидеров ЕС, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Европейцы, которые были вакцинированы против коронавируса, возможно, смогут стать владельцами цифровых «паспортов вакцинации», заявили несколько европейских лидеров по итогам встречи в режиме онлайн.

«Все лидеры стран - членов Евросоюза считают, что необходимо ввести цифровые паспорта вакцинации от коронавируса», - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По словам главы немецкого правительства, до выработки итогового варианта потребуется не более трех месяцев. Решение по основным данным, которые необходимо будет вносить в подобные документы, должна будет принять Еврокомиссия.

Продвижение цифрового паспорта вакцинации исходила главным образом от государств - членов, которые в значительной степени зависят от доходов от туризма, таких как Испания, Италия, Австрия и Греция. Греция уже подписала соглашение с Израилем по облегчению ограничений на поездки между двумя странами при наличии доказательства вакцинации от COVID-19.

Тем не менее, не все страны ЕС солидарны с оперативностью в данном вопросе. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо считает, что «сейчас не время обсуждать такие привилегии».

В январе президент Европейского Совета Шарль Мишель также предупредил, что паспорт вакцинации не должен вводиться слишком рано.

«Решение о том, как признать подобный сертификат вакцинации, будет приниматься отдельными государствами-членами», - считает президент Еврокомиссии Урсула вон дер Ляйен.

«Но на уровне ЕС мы найдем способ сделать различные национальные системы совместимыми, как это произошло с мобильными приложениями для отслеживания контактов», - сказала она.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что многие практические вопросы все еще остаются без ответа и должны проясниться до внедрения этой технологии, например, относительно того, насколько заразным человек все еще может быть после вакцинации. Хотя три вакцины от коронавируса уже одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА), пока только 6,6% европейского населения получили первые инъекции.

Кроме того, европейская пресса пишет, что владельцам возможных цифровых паспортов вакцинации не сразу разрешат свободное передвижение по континенту. К примеру, в настоящее время шесть стран ЕС в одностороннем порядке ограничили пересечение своих границ из-за развития пандемии.