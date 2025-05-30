В Евросоюзе предложили ввести пошлину на дешевые посылки с Temu и Shein

По его словам, данная мера направлена на снижение нагрузки на таможенные службы ЕС, а также усиление контроля за качеством и безопасностью импортируемых товаров. В первую очередь нововведение затронет популярные китайские онлайн-платформы Temu и Shein, чьи товары в настоящее время не облагаются налогами при ввозе на территорию Евросоюза, если их стоимость не превышает 150 евро.

Отмечается, что пошлина в 2 евро будет распространяться исключительно на посылки, отправляемые напрямую потребителям. При этом товары, доставляемые на распределительные склады в пределах ЕС, будут облагаться сниженной ставкой — 0,50 евро.

По информации Еврокомиссии, в 2024 году страны Евросоюза приняли порядка 4,6 млрд недорогих посылок, более 90% из которых поступили из Китая. Введение фиксированной пошлины, как пояснил Шефчович, позволит компенсировать расходы на логистическую и санитарную проверку продукции, а также усилит защиту внутреннего рынка ЕС от несертифицированной и потенциально небезопасной продукции.

Между тем аналогичные меры рассматриваются и в других странах. Так, в Великобритании обсуждается возможность введения налогов на посылки с китайских платформ. В США администрация бывшего президента Дональда Трампа ранее установила пошлины в размере 120% на весь китайский импорт, мотивируя это необходимостью борьбы с незаконным ввозом синтетических наркотиков.

В Казахстане посылки с китайских онлайн-торговых площадок стоимостью до 200 евро на сегодняшний день освобождены от уплаты таможенных пошлин. Однако уже ведутся обсуждения по поводу возможного пересмотра действующего порога беспошлинного ввоза.

Эксперты отмечают, что на фоне растущей популярности зарубежных интернет-магазинов необходимо выработать меры поддержки отечественных предпринимателей и сбалансировать условия конкуренции на внутреннем рынке.