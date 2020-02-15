В Европе зафиксирована первая смерть из-за коронавируса
ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ – Китайская туристка скончалась во Франции в результате заражения коронавирусом – это первый смертельный исход от коронавируса нового типа за пределами Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.
По словам министра здравоохранения Франции Аньес Бузин, жертвой коронавируса стала 80-летняя женщина из китайской провинции Хубэй.
По словам Бузин, китаянка прибыла во Францию 16 января и была помещена на карантин в одной из парижских больниц 25 января.
Ранее было зарегистрировано только три смертельных случая от коронавируса за пределами материкового Китая - в Гонконге, на Филиппинах и в Японии.
Тем не менее, более 1 500 человек умерли от вируса в Китае, в основном в провинции Хубэй, где он впервые и появился.
Еще 2 641 человек оказались инфицированы коронавирусом, в результате чего общее количество людей, зараженных им в Китае, достигло отметки в 66 492 человека.
Франция ранее заявляла, что в стране 11 подтвержденных случаев коронавируса, официально называемого Covid-19. На момент заявления, шесть инфицированных человек остаются в больнице.
По словам Бузин, дочь умершей женщины также заразилась коронавирусом, но она, как полагают, идет на поправку.
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