В Европе повысили оценку риска импорта нового короновируса

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейский центр профилактики и контроля заболеваний повысил риск импорта в Европу ранее неизвестного коронавируса с «низкого» на «умеренный» после того, как китайские эксперты подтвердили, что заболевание может передаваться от человека к человеку, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Источник инфекции неизвестен и все еще может быть активным, - говорится в последнем обновлении оценки риска организации от 22 января. - Поэтому вероятность заражения людей, посещающих Ухань, которые вступили в тесный контакт с теми, кто переносит вирус, считается умеренной».

При этом вероятность импорта вируса путешественниками в Европу возросла до «умеренной», учитывая увеличение поездок в Китай и из Китая в связи с празднованием китайского Нового года.

В своей оценке риска от 17 января Европейский центр профилактики и контроля заболеваний рассматривал такую вероятность как «очень низкую».

Как сообщается, три аэропорта в ЕС имеют прямые авиарейсы в китайский Ухань. По данным ресурса FlightConnections.com, это лондонский «Хитроу», «Шарль де Голль» в Париже и аэропорт Рима «Фьюмичино».

После этого заявления власти Великобритании заявили в среду, что введут усиленные меры мониторинга всех прямых рейсов из Уханя в Лондон, которые включают в себя использование изолированного района в аэропорту Хитроу при приеме самолетов.

В свою очередь, командирам воздушных судов рекомендовано сообщать о любых заболеваниях пассажиров, по крайней мере, за час до посадки.

Отметим, вспышка ранее неизвестного вируса, который впервые был выявлен у жителей китайского города Ухань в центре Китая, началась в декабре минувшего года.

Как сообщалось ранее, сегодня состоится заседание Всемирной организации здравоохранения, где обсудят меры борьбы со вспышкой пневмонии. По данным китайских властей, на 22 января от этой болезни скончались девять человек, зарегистрировано 440 инфицированных.

Фото: NICOLAS ASFOURI/AFP via Getty Images