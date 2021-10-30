В Европарламент будут впускать по сертификатам вакцинации

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Бюро Европарламента приняло решение о обязательном предъявлении всеми посетителями зданий представительного органа в Брюсселе (Бельгия) и Страсбурге (Франция) цифрового сертификата вакцинации против COVID-19, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Ограничения будут введены с 3 ноября текущего года, в том числе для журналистов, имеющих аккредитацию при Евроинститутах.

Сертификат вакцинации ЕС содержит данные о вакцинации, наличии антител либо результатах недавних тестов.

Кроме того, в Европарламенте сохраняются санитарные меры предосторожности, такие как обязательное ношение медицинской маски для лица и термометрия на входе.

В Европарламенте пояснили, что данная мера позволит депутатам вернуться к личным встречам в рамках парламентской деятельности, гарантируя им при этом безопасность здоровья.



