В эвакуации жителей подтопленных сел помогают казахстанские медики

В дни борьбы со сложной паводковой ситуацией медицинские работники, наравне со службой МЧС, помогают вывозить жителей подтопленных районов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минздрав РК.

Медицинские работники врачебной амбулатории села Айке Актюбинской области помогли в эвакуации на лодках 530 жителей села Жургенева в районный центр. Среди них было много пожилых людей и детей, беременные женщины. Они все были под надежным наблюдением медицинских сестер Бакытжановой Акнур и Аймаганбетовой Арайлым, работающих в местной врачебной амбулатории.

Фото: Минздрав РК

Медики центра первичной медико-санитарной помощи села Красный Яр в Акмолинской области выехали в поселок Қызыл Жұлдыз для оказания посильной помощи пострадавшим, оказавшимся отрезанными от медицинских организаций и продовольствия.

Врач-терапевт и кардиолог провели осмотр жителей населенного пункта, снабдили лекарствами. Кроме того, медики предоставили продукты питания 16 семьям.

Фото: Минздрав РК

Надо отметить, что основная часть жителей маленьких аулов, это люди пожилого возраста, пенсионеры, которые нуждаются как в медицинском наблюдении, так и любой другой помощи.