В эвакуации людей в непогоду акмолинским спасателям помогли железнодорожники

ЕРЕЙМЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - Для эвакуации оказавшегося в непогоду на трассе «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» населения АО НК «КТЖ» РК сделало исключение, произведя посадку людей со станции Уленты в Ерейментауском районе, где раньше поезда не останавливались, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, из снежных заторов на автодороге «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» были эвакуированы в пункты обогрева 105 человек, в том числе 28 детей.

«Чрезвычайная ситуация происходила в Ерейментауском районе. На границе Акмолинской и Павлодарской областей наблюдалась сильная метель, нулевая видимость. Благодаря оперативным действиям спасателей, местных исполнительных органов удалось достичь договоренности с КТЖ РК, и эвакуируемые были направлены по месту жительства», - поделились в ведомстве.

Как пояснили спасатели, на данной станции скорые поезда не останавливаются, но для эвакуации населения КТЖ РК сделало исключение, произведя посадку людей со станции Уленты.

Одна из эвакуированных женщин Галия Кыдырова выразила огромную благодарность спасателям и местным исполнительным органам, что смогли спасти их из снежного заноса, предоставили жилье, питание и даже посадили на поезд.

«Жители Ерейментауского района наравне с местными исполнительными органами проявили гостеприимство и предоставляли кров для людей, попавших в буран», - добавили в ведомстве.

Спасатели региона вновь обращаются к жителям и гостям области не выезжать за пределы населенных пунктов в непогоду. По сведениям РГП «Казгидромет», неустойчивая зимняя погода продолжится до конца месяца, лишь в конце первой декады апреля в регионе наступят теплые весенние дни.