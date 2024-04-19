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    10:21, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    В эвакопунктах находятся 8 821 человек, в том числе 3 885 детей - МЧС

    Ақтөбе облысындағы су тасқыны
    Фото: Ақтөбе облыстық денсаулық сақтау басқармасы

    Благодаря проведенным противопаводковым мероприятиям вернулись в свои дома 19 715 человек. Оперативными мерами из зон ЧС заблаговременно проведена эвакуация жителей и животных. Всего с начала паводка спасено и эвакуировано 118 180 человек, из них 44 254 детей. Об этом на брифинге в СЦК сообщила официальный представитель МЧС РК Динара Нургалиева, передает корреспондент агентства Kazinform.

    – В безопасное место отогнано 113 852 сельскохозяйственных животных. В эвакопунктах остаются 8 821 человек, из них 3 885 детей. Отведена вода из 4 370 жилых домов и 2 737 дворовых территорий. Откачано свыше 10,5 млн м3 талой воды, проведена укладка 3,4 млн мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала, – рассказала Динара Нургалиева.

    Она добавила, что в паводкоопасных регионах продолжаются аварийно-спасательные работы, проведение противопаводковых мероприятий, ликвидация последствий паводков. Остаются подтопленными 5 989 частных жилых домов и 1 091 дворовых территорий в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях.

    – Психологами Центра медицины катастроф МЧС выполняется круглосуточное дежурство с целью оказания экстренной психологической и информационной помощи жителям паводкоопасных регионов. На телефон горячей линии поступило 1 971 звонков, – уточнила представитель МЧС на площадке в СЦК.

    По ее словам, всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 44 137 чел. и 4 642 ед. техники, 858 водооткачивающих средств, 341 плавательных средств, 12 воздушных судов, а также активное участие принимают волонтеры.

    Режим ЧС природного характера местного масштаба действует в 38 населенных пунктах Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Северо-Казахстанской области и области Улытау.

    МЧС призывает граждан соблюдать меры безопасности в паводковый период.

    – Не оставляйте детей без присмотра. Не покидайте дома и эвакуационные пункты без соответствующего разрешения, – заключила Динара Нургалиева.

    Теги:
    МЧС Наводнение Регионы Казахстана Эвакуация Паводки в Казахстане Паводки
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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