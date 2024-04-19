В эвакопунктах находятся 8 821 человек, в том числе 3 885 детей - МЧС

Благодаря проведенным противопаводковым мероприятиям вернулись в свои дома 19 715 человек. Оперативными мерами из зон ЧС заблаговременно проведена эвакуация жителей и животных. Всего с начала паводка спасено и эвакуировано 118 180 человек, из них 44 254 детей. Об этом на брифинге в СЦК сообщила официальный представитель МЧС РК Динара Нургалиева, передает корреспондент агентства Kazinform.

– В безопасное место отогнано 113 852 сельскохозяйственных животных. В эвакопунктах остаются 8 821 человек, из них 3 885 детей. Отведена вода из 4 370 жилых домов и 2 737 дворовых территорий. Откачано свыше 10,5 млн м3 талой воды, проведена укладка 3,4 млн мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала, – рассказала Динара Нургалиева.

Она добавила, что в паводкоопасных регионах продолжаются аварийно-спасательные работы, проведение противопаводковых мероприятий, ликвидация последствий паводков. Остаются подтопленными 5 989 частных жилых домов и 1 091 дворовых территорий в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях.

– Психологами Центра медицины катастроф МЧС выполняется круглосуточное дежурство с целью оказания экстренной психологической и информационной помощи жителям паводкоопасных регионов. На телефон горячей линии поступило 1 971 звонков, – уточнила представитель МЧС на площадке в СЦК.

По ее словам, всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 44 137 чел. и 4 642 ед. техники, 858 водооткачивающих средств, 341 плавательных средств, 12 воздушных судов, а также активное участие принимают волонтеры.

Режим ЧС природного характера местного масштаба действует в 38 населенных пунктах Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Северо-Казахстанской области и области Улытау.

МЧС призывает граждан соблюдать меры безопасности в паводковый период.