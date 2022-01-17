В этой ситуации все расстерялись - Марат Когамов о действиях полиции в ходе трагических событий
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе беспорядков целые районы, города остались без должного внимания сил правопорядка. Об этом заявил доктор юридических наук, глава общественного совета МВД РК Марат Когамов в интервью проекту «20-22» на BaigeNews.KZ, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В этой ситуации все расстерялись – простые люди, где-то даже целые районы, города осталися без должного внимания сил правопорядка, я уже не говорю об армии. Я сужу об этом по разговорам с близкими мне друзьями, родственинками, это, конечно, ужасно, особенно в ситуации, когда в определеные годы мы весь народ разоружили, оставили даже без травматического оружия», - сказал Марат Когамов.
Доктор юридических наук добавил, что есть много государств, где идет постоянное обучение и народ является частью вооруженных сил.
Он также высказался касательно террористов и экстремистов. По его словам, большинство экстремистов являются безработными и на этот аспект необходимо обратить внимание.
«Если судить по статистике, террористов в местах лишения свободы у нас очень мало. Мы с вами по прессе знаем об определенных операциях сил правопорядка - и КНБ, и МВД - которые связаны с террористической деятельностью, с организованной такой преступной деятельностью, это высшая форма, я бы сказал, тех преступлений, которые вообще существуют в преступных сообществах», - добавил Марат Когамов.
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