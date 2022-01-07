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    21:39, 06 Январь 2022 | GMT +6

    В этот час испытаний необходимо единство всего общества – Дархан Кадырали

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная Тюркская академия решительно осуждает противоправные действия хулиганствующих элементов, направленных против независимости и территориальной целостности. Об этом сообщил президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, передает МИА «Казинформ».

    «Мы категорически выступаем против любых видов террора, создающих угрозу жизни мирных граждан и нарушающих общественный порядок, выступаем безусловно против насильственных действий, подрывающих устои государственности.

    Выражаем полную поддержку решений, принятых Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, а также проводимой контртеррористической операции.

    Считаем, что в этот час испытаний необходимо единство всего общества и поддержка руководства страны всеми гражданами.

    Скорейшее восстановление стабильности в Казахстане чрезвычайно важно для братских тюркских стран. По этой причине в этот сложный период желаем скорого восстановления социально-политической стабильности в стране», - сказал Дархан Кыдырали.


    Теги:
    Мнения Тюркский мир Политика ЧП-2022
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