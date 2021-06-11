В этом году в Казахстане полностью перейдут на электронное расследование - МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До конца года планируется 100%-й переход на электронное расследование. Об этом заявил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в ходе отчетной встречи с населениtм, передает корреcпондент МИА «Казинформ».

«Расширяется практика расследования уголовных дел в электронном формате. В прошлом году в такой форме расследовалось 50% уголовных дел В этом – уже 70%. До конца года планируется 100%-й переход на электронное расследование», - сказал Ерлан Тургумбаев.

Глава МВД добавил, что тем самым сокращаются сроки расследования, повышается уровень контроля и защиты конституционных прав граждан.

Исключаются условия для нарушения законности.

«Отмечу, что в СНГ мы первыми приступили к реализации данного проекта», - резюмировал Ерлан Тургумбаев