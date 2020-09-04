В этом году в Казахстане модернизируют 216 сел
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году в Казахстане будет модернизировано 216 сел. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов в ходе онлайн брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Продолжится модернизации сел по проекту «Ауыл – Ел бесігі». В этом году будет модернизировано 216 сел, это строительство и ремонт сельских школ, спортивных комплексов, амбулатории, дороги, освещение, инженерные сети», - сказал Руслан Даленов, отвечая на вопросы журналистов.
Такая работа, по словам министра, по поручению Президента, продолжится и в 2021 году.
«Будут усилены бюджеты сельских округов, часть доходов, то есть четыре вида, будут переданы в бюджеты округов. Соответственно сельчане через собрания местного сообщества смогут решать уже больше вопросов. Всего для 2 353 сельских округов увеличатся финансовые возможности. Кроме того будет разработана новая концепция развития местного самоуправления, в нем найдут отражение такие вопросы как: выборы сельских акимов, расширение полномочий маслихатов. В целом предусматривается активное участие сельчан в формировании бюджета округа. Вся эта работа позволит расширить экономические возможности регионов», - добавил Руслан Даленов.
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