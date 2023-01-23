В этом году начали готовиться к паводкам на месяц раньше – Минэкологии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве экологии и природных ресурсов РК отчитались о подготовке к паводковому периоду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы в первую очередь будем руководствоваться метеорологическими прогнозами РГП «Казгидромет». Как ситуация будет складываться, так и будем реагировать. В целом ситуация под контролем. Мы уже по поручению министра Зульфии Сулейменовой начали работу в этом направлении. В этом году даже раньше начали на месяц, чем в прошлом и позапрошлом годах», - сказал исполняющий обязанности председателя Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов РК Досбол Бекмагамбетов на пресс-конференции.

По его данным, в регионах республики с повышенным уровнем риска прохождения паводков создан оперативный штаб, а также областные штабы оперативного реагирования и анализа. Утверждены графики дежурств, ведется постоянный мониторинг водохозяйственной обстановки. Представители филиалов РГП «Казводхоз» и бассейновых инспекций включены в состав областных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Также анализируется объемы водонакопления на трансграничных водных объектах, расположенных в соседних государствах. В филиалах РГП «Казводхоз» на случай возникновения ЧС подготовлены более 1400 единиц автотранспорта и спецтехники, 3,5 тысячи тонн горюче-смазочных материалов, 50 тысяч тонн инертных материалов, 38,2 тысячи штук мешкотары. На сегодня очищено от снега 150 км подъездных и эксплуатационных дорог.

Всего в Казахстане 1806 подпорных гидротехнических сооружений (536 в республиканской собственности, 1011 – в коммунальной, 239 – в частной, 20 – бесхозные). Обследовано 1322 гидротехнических сооружения. Из них 471 требуют ремонта (94 в республиканской собственности, 327 – в коммунальной, 44 – в частной, шесть – бесхозные).

Ранее сообщалось, что почти все регионы Казахстана находятся в риске высокого половодья. Синоптики прогнозируют, что резкого таяния снега, а также засухи из-за неснежной зимы в этому году в Казахстане не ожидается.