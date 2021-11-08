В этом году на семи участках столицы запустили полосы Bus Lane

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Число автобусных полос в столице увеличили до 26, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Их общая протяжённость – почти 74 километра. В текущем году запустили ещё 7 новых Bus Lane. За счёт этого время проезда общественного транспорта, карет «скорой помощи», а также пожарной техники сократилось на 10 минут. Проект эффективный, а потому будет продолжен, отмечают в столичном акимате.

В будущем новые выделенные линии появятся на самых главных магистралях города. Первые автобусные линии появились в столице шесть лет назад. Открывают их по мере необходимости и там, где чаще всего образуются автомобильные заторы.

- Это делается для повышения мобильности города, для улучшения провозной способности населения, для обеспечения беспрепятственного движения не только общественного транспорта, но и карет «скорой помощи», служб пожаротушения, а также официального такси. В будущем нами планируется продолжать этот проект. Автобусные линии занимают 20 процентов всей протяженности столичных дорог. Благодаря этому время поездки на общественном транспорте по самым загруженным участкам сократилось на 10 минут, - отмечает Ержан Диханбаев, заместитель руководителя Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Нур-Султана.

С 29 августа текущего года по поручению Главы государства по проспекту Абылай хана в пилотном режиме введено временное ограничение использования автобусных полос. То есть с 7:30 до 9:30 в утренний пик и в вечернее время (с 17:00 до 20:00) автомобилистам нельзя использовать автобусные полосы. В другое время и в выходные дни они могут ездить по автобусной полосе.

Сегодня население столицы обслуживают 86 маршрутов, по которым курсируют 860 автобусов. Ежедневно они выполняют более полумиллиона поездок.











