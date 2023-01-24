Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

В этом году Казахстан обеспечит себя собственным сахаром – Минторговли

24 Января 2023, 13:27
В этом году Казахстан обеспечит себя собственным сахаром – Минторговли

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин сообщил, что в этом году Казахстан обеспечит себя собственным сахаром, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос с сахаром решен. Президент дал поручение. Выделены средства на четыре завода по производству сахара. Обеспечим все заводы финансированием. В этом году у нас будет свой сахар», - заявил Серик Жумангарин, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

В ноябре прошлого года Серик Жумангарин заверил, что в Казахстане больше не будет дефицита сахара. По его словам, килограмм сахара будет стоить не дороже 450 тенге.

Ранее в кулуарах заседания Правительства министр торговли и интеграции прокомментировал ситуацию с луком, назвав причину введения запрета на экспорт лука из Казахстана.

Также он не исключил повышения цены на лук в Казахстане.


Теги:
Читайте также
Постоянно идут жалобы от населения – Премьер-Министр о паводках
Устранить проблему ежегодного перелива дороги в Карагандинской области поручил Премьер-Министр
Глава Минэкологии рассказала о реорганизации ведомства
Повышение цены стоит ожидать - Серик Жумангарин о стоимости лука
Ситуацию с луком прокомментировал министр торговли и интеграции РК
Повышенную зарплату пожарные начнут получать в марте – Юрий Ильин
Абайская область получит новый импульс для качественного развития - Алихан Смаилов
Около 700 тысяч казахстанцев остаются в зоне риска подтопления – МЧС
Новости партнеров
Популярное
1 Антикор задержал гендиректора «Алматинских тепловых сетей»
2 Казахстанские боксеры узнали соперников по финалу ЧА-2023 до 22 лет
3 Ряд частных жилых домов отключили от тепла в Павлодаре
4 Известный композитор Арман Дуйсенов ушел из жизни в возрасте 48 лет
5 Закладчика наркотиков задержали в Костанае

Лента новостей