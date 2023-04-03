АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за низких цен казахстанский дизель будет однозначно «утекать» в другие страны в еще больших объёмах. Об этом заявил и.о. министра энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ситуация в сопредельных странах оказывает значительное влияние на внутренний рынок Казахстана. К примеру, в марте прошлого года розничные цены на дизельное топливо РФ снизились до уровня цен РК. В результате на приграничных с Россией АЗС существенно снизились продажи топлива, поскольку пропала заинтересованность в вывозе ГСМ из Казахстана. Но буквально через месяц пошел резкий рост розничных цен в соседних странах и, как следствие, уже осенью, несмотря на увеличение производства дизтоплива, мы снова столкнулись с острой нехваткой топлива», - сказал Болат Акчулаков.

Министр добавил, что в этом году диспаритет цен сохраняется. Как итог, в марте текущего года наблюдается рост потребления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15%.

«В такой ситуации казахстанский дизель будет однозначно «утекать» в другие страны в еще больших объёмах. Уже в этом году мы можем столкнуться с дефицитом в объеме до 850 тысяч тонн. Если раньше дефицит частично перекрывался за счет наращивания объемов производства, то сейчас наши НПЗ работают на пределе своих возможностей. В ближайшие 6 лет существенно увеличить производство ДТ физически невозможно до расширения Шымкентского НПЗ. Таким образом, Казахстан своим дешевым топливом фактически субсидирует экономики других стран в ущерб собственным национальным интересам», - подчеркнул Болат Акчулаков.