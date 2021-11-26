В этом году через Центр занятости в столице трудоустроено около 11 тысяч человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала 2021 года Центром занятости населения Нур-Султана принято 18 175 граждан столицы. Из них трудоустроено 10 936 человек, 6 784 из которых – на постоянную работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

С начала года через электронную биржу труда в столице трудоустроено 2 689 человек, из них 1 509 – на постоянную работу. Благодаря активным мерам занятости, направленным на регулирование рынка труда в Нур-Султане, на общественные работы принято 2 799 человек, на молодежную практику – 911 человек, на социальные рабочие места – 184 человека. В главном городе страны в рамках «Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы», реализующей инфраструктурные проекты, трудоустроено 258 человек.

Благодаря системной реализации государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» на 2017-2021 годы в стране наблюдается расширение охвата населения занятостью. Кто-то устроился на работу, кто-то осваивает новую профессию и открывает собственный бизнес.

Центр занятости населения проводит краткосрочное профессиональное обучение для безработных граждан, желающих освоить новую востребованную на рынке труда профессию. В этом году 213 человек направлены на краткосрочное профессиональное обучение и прошли курсы переподготовки.

Курсы были организованы по следующим специальностям: повар, кондитер, портной, парикмахер, кассир-контролер, пекарь, помощник-воспитатель, ЅММ-специалист. Таким образом, безработные граждане обучились новым востребованным профессиям.

В 2021 году по городу Нур-Султану для реализации новых бизнес-идей одобрено и выдано 539 грантов. Из них 211 грантов получили молодые предприниматели в возрасте до 29 лет. В числе выигравших грант есть и представители социально-уязвимых слоев населения: 74 члена многодетных семей, 11 человек с ограниченными возможностями и 31 гражданин, получающий адресную социальную помощь.

Центр занятости населения города Нур-Султан работает в тесном контакте с работодателями для расширения охвата занятостью.

В целях расширения охвата занятостью соискателей Центр поддерживает взаимодействие с работодателями, ежедневно обновляет вакансии на рынке труда, размещает их в социальных сетях (@czn.astana, fb). Также информация распространяется в прямом эфире информационного партнера Центра – радио «Аstana FM» через рубрики «Есть работа», «Жұмыс бар».

Жители города Нур-Султана могут воспользоваться услугами центра занятости удаленно. Для этого необходимо зарегистрироваться на государственном информационном портале «Электронная биржа труда» (www.enbek.kz), выбрать вакантные рабочие места или воспользоваться услугами назначения социальных выплат на случай потери работы.

Кроме того, чтобы получить консультацию специалистов или подробную информацию, соискатели могут обратиться в отдел содействия трудоустройству столичного Центра занятости населения. Тел: 57-88-88, 57-86-95, 8 777 116 82 76, 8 777 116 82 73.