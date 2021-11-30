В этом году цены не кусаются: фармпрепараты подорожали всего на 2% за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам октября текущего года медикаменты, лечебное оборудование и аппаратура в РК подорожали на 0,4% за месяц и на 2,4% — за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

В месячной динамике наибольший рост цен в секторе был отмечен в Алматинской (1,7%), Костанайской (1,5%) и Туркестанской (1%) областях.

В годовой динамике сильнее всего ощутили удорожание жители Акмолинской и Мангистауской областей (на 8,1%), а также столицы (на 7%). Годовой рост цен был отмечен в 16 из 17 регионов страны. В Жамбылской области цены незначительно сократились: на 0,3%.

Непосредственно фармацевтическая продукция подорожала на 2,4% за год, лечебное оборудование и аппаратура — на 5,4%.

Годовой рост цен на фармацевтическую продукцию сильнее всего ощутили жители Акмолинской области (на 8,2%), Мангистауской области (на 8,1%) и столицы (на 7%). Наименьший рост зарегистрирован в Алматы: на 0,2%. Ещё в двух регионах — Жамбылской и Туркестанской областях — цены снизились на 0,4% за год.

Наибольшее удорожание лечебного оборудования и аппаратуры зафиксировано в Костанайской области: на 15,1%. В тройке антилидеров также оказались Туркестанская (на 14,8%) и Мангистауская (на 11,7%) области. В Актюбинской области цены, напротив, снизились на 1,8%.

Среди лекарственных средств, входящих в мониторинг БНС АСПиР РК, сразу на 20,3% вырос в цене «Хилак форте» — до 1,6 тыс. тенге за 30 мл. «Аквалор» 125 мл подорожал на 9,8%, до 2 тыс. тенге, «Но-шпа» 40 мг 100 таблеток — на 9% до 2,7 тыс. тенге, «Эссенциале форте Н» 30 капсул — на 8,2%, до 2,9 тыс. тенге, сироп от кашля «Бронхикум-С» 100 мл — на 7,3%, до 1,5 тыс. тенге.

Подешевели такие лекарственные средства, как ацетилсалициловая кислота (на 11,5%, до 51 тенге за 10 таблеток), парацетамол (на 8,7%, до 81 тенге за 10 таблеток), азитромицин (на 3,7%, до 931 тенге за 3 таблетки по 500 мг). Также снизились цены на «Гипотиазид» 25 мг 20 таблеток (на 1%, до 1,1 тыс. тенге) и «Верошпирон» 100 мг 30 капсул (на 0,6%, до 2,2 тыс. тенге).