В этом году 6800 выпускников из Восточного Казахстана примут участие в ЕНТ
Уже с 6 мая стартовала сдача ЕНТ, с результатами которого можно участвовать в конкурсе на присуждение образовательного гранта. Для поступления в вузы на грант зарегистрировалось 6 864 выпускника из Восточного Казахстана.
Представители Департамента по обеспечению качества в сфере образования вошли в список наблюдателей при проведении тестирования.
Как рассказала руководитель ведомства Зейнеп Махсутова, абитуриенты могут сдать ЕНТ два раза, при этом они сами выбирают дату и время тестирования. Для участия в конкурсе на получение гранта поступающие могут предъявить сертификат с лучшим результатом.
«Созданы беспрецедентные условия, чтобы дети могли без ажиотажа сдавать тестирование. Еще одно преимущество – результаты можно узнать сразу после завершения. Также участник ЕНТ сразу увидит вопросы, на которые дал неправильные ответы», – отметила Зейнеп Махсутова.
В случае несогласия с итогами тестирования, ученик может, не дожидаясь следующего дня, на месте подать электронное заявление на апелляцию.
В настоящее время в тестировании приняли участие уже 1780 человек. За нарушение установленных правил удалено 16 человек.