В этом году 6800 выпускников из Восточного Казахстана примут участие в ЕНТ

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Единое национальное тестирование в этом году полностью переведено в электронный формат, который является наиболее прозрачным, удобным и практичным. Передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу Восточно-Казахстанской области.

Уже с 6 мая стартовала сдача ЕНТ, с результатами которого можно участвовать в конкурсе на присуждение образовательного гранта. Для поступления в вузы на грант зарегистрировалось 6 864 выпускника из Восточного Казахстана.

Представители Департамента по обеспечению качества в сфере образования вошли в список наблюдателей при проведении тестирования.

Как рассказала руководитель ведомства Зейнеп Махсутова, абитуриенты могут сдать ЕНТ два раза, при этом они сами выбирают дату и время тестирования. Для участия в конкурсе на получение гранта поступающие могут предъявить сертификат с лучшим результатом.

«Созданы беспрецедентные условия, чтобы дети могли без ажиотажа сдавать тестирование. Еще одно преимущество – результаты можно узнать сразу после завершения. Также участник ЕНТ сразу увидит вопросы, на которые дал неправильные ответы», – отметила Зейнеп Махсутова.

В случае несогласия с итогами тестирования, ученик может, не дожидаясь следующего дня, на месте подать электронное заявление на апелляцию.

В настоящее время в тестировании приняли участие уже 1780 человек. За нарушение установленных правил удалено 16 человек.