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В это трудное время ООН продолжает поддерживать Казахстан

12 Января 2022 23:06
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В это трудное время ООН продолжает поддерживать Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В это трудное время ООН продолжает поддерживать Казахстан, передает МИА «Казинформ».

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«В это трудное время #ООН продолжает поддерживать #Казахстан для лучшего восстановления, устранения неравенства и достижения ЦУР. Наше давнее партнерство по-прежнему направлено на обеспечение полного соответствия всех программ ООН национальным потребностям и приоритетам развития», - отмечается на странице организации в Twitter.
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#ООН   #Внешняя политика Казахстана   #ЧП-2022  
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