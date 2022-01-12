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В это трудное время ООН продолжает поддерживать Казахстан
12 Января 2022 23:06
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В это трудное время ООН продолжает поддерживать Казахстан, передает МИА «Казинформ».
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