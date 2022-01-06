В это критическое время важно поддержать и объединиться вокруг Президента страны – Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Маулен Ашимбаев подчеркнул необходимость поддержки Главы государства в столь сложный момент и призвал к единству и сплоченности общества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

«Нас всех беспокоит ситуация, сложившаяся в стране. Со стороны государства делается все необходимое для стабилизации ситуации. Сегодня Глава государства дал ряд поручений госорганам, а вчера в качестве Председателя провел заседание Совета Безопасности», - отметил спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев, давая оценку сложившейся ситуации.

Спикер Сената подчеркнул, что, к сожалению, в ряде регионов, особенно в Алматы группы провокаторов совершают преступные действия, организовав нападения на административные здания и социальные объекты.

«Действия провокаторов направлены на дестабилизацию внутренней ситуации в стране. Продолжается воспрепятствование деятельности скорой помощи и медицинских учреждений, применение оружия в отношении представителей правоохранительных органов, грабеж магазинов и мародерство. Как отметил Президент страны, это свидетельствует о тщательно подготовленных действиях, являющихся террористическими актами, направленными против государственных органов и граждан», - сказал председатель Сената.

По словам Маулена Ашимбаева, в такие критические моменты важно единство общества.

«Казахстанцам важно объединиться вокруг Президента страны для защиты нашей Независимости и государственности. Нельзя поддаваться провокациям. Нужно жестко пресекать любые преступные действия. Важно извлечь уроки из событий, произошедших в некоторых соседних странах, которые нанесли колоссальный урон стабильности и экономическому развитию этих стран», - отметил Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената подчеркнул необходимость поддержки Главы государства в столь сложный момент и призвал к единству и сплоченности общества.