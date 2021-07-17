Вьетнамскому переводчику Абая вручили благодарственное письмо Президента Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Посольстве Казахстана состоялась церемония вручения руководителю группы вьетнамских переводчиков Абая Доан Зань Нгиепу благодарственного письма Президента РК Касым-Жомарт Токаева за вклад в развитие культурных связей между двумя народами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

В ходе торжественного мероприятия посол Ерлан Байжанов выразил слова искренней признательности за популяризацию культуры Казахстана во Вьетнаме и пожелал награждаемому дальнейших творческих успехов.

В свою очередь, вьетнамский мастер литературного перевода поблагодарил за высокую оценку его деятельности и передал тёплые слова приветствия и наилучшие пожелания главе казахстанского государства.

«Я очень рад и глубоко тронут оказанной мне этой неожиданной честью. Высокий жест Президента Казахстана вдохновляет меня на дальнейшие усилия по продвижению богатой и своеобразной культуры казахского народа во Вьетнаме», – отметил Доан Зань Нгиеп.

Над переводом книги выдающегося казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева «Слова назидания» на вьетнамский язык работали организатор и руководитель группы перевода Доан Зань Нгиеп, редактор и рецензент перевода, директор Фонда содействия распространению зарубежной литературы при Союзе писателей Вьетнама Тхуи Тоан, Заместитель директора Фонда содействия распространению зарубежной литературы при Союзе писателей Вьетнама Ле Дык Ман.