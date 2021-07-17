РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:39, 17 Июль 2021 | GMT +6

    Вьетнамскому переводчику Абая вручили благодарственное письмо Президента Казахстана

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Посольстве Казахстана состоялась церемония вручения руководителю группы вьетнамских переводчиков Абая Доан Зань Нгиепу благодарственного письма Президента РК Касым-Жомарт Токаева за вклад в развитие культурных связей между двумя народами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

    В ходе торжественного мероприятия посол Ерлан Байжанов выразил слова искренней признательности за популяризацию культуры Казахстана во Вьетнаме и пожелал награждаемому дальнейших творческих успехов.

    В свою очередь, вьетнамский мастер литературного перевода поблагодарил за высокую оценку его деятельности и передал тёплые слова приветствия и наилучшие пожелания главе казахстанского государства.

    «Я очень рад и глубоко тронут оказанной мне этой неожиданной честью. Высокий жест Президента Казахстана вдохновляет меня на дальнейшие усилия по продвижению богатой и своеобразной культуры казахского народа во Вьетнаме», – отметил Доан Зань Нгиеп.

    Над переводом книги выдающегося казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева «Слова назидания» на вьетнамский язык работали организатор и руководитель группы перевода Доан Зань Нгиеп, редактор и рецензент перевода, директор Фонда содействия распространению зарубежной литературы при Союзе писателей Вьетнама Тхуи Тоан, Заместитель директора Фонда содействия распространению зарубежной литературы при Союзе писателей Вьетнама Ле Дык Ман.


    Теги:
    Культура Президент Казахстана Международная деятельность МИД РК Абай Внешняя политика Казахстана
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!