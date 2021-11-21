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Вьетнам открывает границы для туристов

21 Ноября 2021 02:24
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Вьетнам открывает границы для туристов

ХАНОЙ. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - Вьетнам возобновляет международное авиасообщение для привлечения туристов. Пока местные власти открывают только несколько курортов, среди них остров Фукуок, передает МИ «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

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Путешественникам понадобится сертификат о полной вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за трое суток до визита в страну, а также медицинская страховка. Проходить обязательный карантин туристам не нужно.

«Мы надеемся, что открытие международных рейсов в аэропорт острова Фукуок положительно скажется на восстановлении туристического и авиационного секторов», = говорит Динь Вьет Фыонг, заместитель директора VietJet Air.

Пока страна открыта только для путешественников, купивших туры.

Однако к июню 2022 года республика намерена открыть страну для въезда всех категорий вакцинированных иностранцев.


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#Туризм   #Коронавирус в мире  
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