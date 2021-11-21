-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:47
-
-
-
-
Вьетнам открывает границы для туристов
ХАНОЙ. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - Вьетнам возобновляет международное авиасообщение для привлечения туристов. Пока местные власти открывают только несколько курортов, среди них остров Фукуок, передает МИ «Казинформ» со ссылкой на Euronews.
Путешественникам понадобится сертификат о полной вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за трое суток до визита в страну, а также медицинская страховка. Проходить обязательный карантин туристам не нужно.
«Мы надеемся, что открытие международных рейсов в аэропорт острова Фукуок положительно скажется на восстановлении туристического и авиационного секторов», = говорит Динь Вьет Фыонг, заместитель директора VietJet Air.
Пока страна открыта только для путешественников, купивших туры.
Однако к июню 2022 года республика намерена открыть страну для въезда всех категорий вакцинированных иностранцев.
- В России выявили 37 120 случаев заражения коронавирусом за сутки
- В Иордании растет число инфицированных коронавирусом
- Заболеваемость коронавирусом в мире достигла максимума с конца августа
- Казахстан получил новую партию вакцины Рfizer
- Болгария может стать источником нового варианта вируса, считает Еврокомиссар
- Австрия возвращает локдаун
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана