РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:05, 06 Май 2025 | GMT +5

    В Эстонии начались крупные учения

    Сегодня начинаются крупнейшие международные учения Сил обороны Эстонии «Ёж 2025». В маневрах участвует более 16 тысяч военнослужащих эстонской армии и других стран, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Учения «Ёж 2022».
    Фото: Urmas Luik/rus.postimees.ee

    Как отметили местные СМИ, основные учебные бои развернутся на северо-востоке и юго-востоке страны на Центральном полигоне Сил обороны и полигоне Нурсипалу.

    В западной, северной и центральной частях Эстонии будут действовать подразделения, которые будут обеспечивать операции Эстонской дивизии и охрану тыла. Поэтому военную технику можно будет встретить по всей прибалтийской стране.

    Помимо эстонских военных в учениях участвуют военнослужащие более десяти государств: Великобритании, Франции, США, Канады, Латвии, Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Польши и Португалии. Наблюдателей и инструкторов прислали Япония, Израиль и Украина.

    В ходе учений бригада из Великобритании вместе с частями поддержки из Франции будет в составе Эстонской дивизии. «Ёж 2025» - первые маневры, в которых британская 4-я бригада развертывает такие большие силы в составе эстонского подразделения.

    В данное время европейские страны усиливают оборону: 22 государства НАТО достигли цели в 2% ВВП.

    Теги:
    Учения Мировые новости Эстония
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Сейчас читают