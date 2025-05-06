В Эстонии начались крупные учения

Как отметили местные СМИ, основные учебные бои развернутся на северо-востоке и юго-востоке страны на Центральном полигоне Сил обороны и полигоне Нурсипалу.

В западной, северной и центральной частях Эстонии будут действовать подразделения, которые будут обеспечивать операции Эстонской дивизии и охрану тыла. Поэтому военную технику можно будет встретить по всей прибалтийской стране.

Помимо эстонских военных в учениях участвуют военнослужащие более десяти государств: Великобритании, Франции, США, Канады, Латвии, Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Польши и Португалии. Наблюдателей и инструкторов прислали Япония, Израиль и Украина.

В ходе учений бригада из Великобритании вместе с частями поддержки из Франции будет в составе Эстонской дивизии. «Ёж 2025» - первые маневры, в которых британская 4-я бригада развертывает такие большие силы в составе эстонского подразделения.

В данное время европейские страны усиливают оборону: 22 государства НАТО достигли цели в 2% ВВП.