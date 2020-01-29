В Есильском районе столицы появятся четыре школы и новый детсад

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На отчетной встрече перед населением аким района «Есиль» Берик Джакенов рассказал об объектах образования, которые будут введены в эксплуатацию в следующем году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

«За отчетный период открыта школа №88, завершено строительство пристройки к школе №24 в жилом массиве «Пригородный», рассчитанной на 550 мест. Открыли филиал Дворца школьников и детский сад на 240 мест, построенный АО «Самрук-Энерго» по улице Е-321. Это обеспечило 1 700 мест, что частично снизило в прошлом году проблему переуплотненности учреждений образования», - сообщил аким района.

По его словам, около 7 школ в районе переполнены.

«Школы, рассчитанные на 1 200 мест, обучают 2,5 – 3 тысячи детей, в школе №59 – 4,2 тысячи детей. В связи с этим на следующий год введем в эксплуатацию 4 школы, это позволит разгрузить многие действующие объекты образования», - отметил Берик Джакенов.

Также, в Есильском районе идет строительство детского сада по ГЧП, а еще откроется частная школа на 600 мест.

«Большая работа идет по строительству детского сада по ГЧП на пересечении улиц Т. Рыскулова и Е-36, Е-17. В целом, строительство частных образовательных заведений – инвестиционно привлекательный рынок. Частная школа не всегда бывает платной. Такие часто ориентированы на подушевое финансирование. Мы поможем некоторым учащимся государственных школ перейти в частную. Это не повлечет финансовых расходов для родителей», - добавил глава района.

Рассказал Берик Джакенов и о работе открытой площадки «Open Akimat». Благодаря данной системе за последние 4 месяца 18 тысяч жителей Есильского района получили ответы на свои вопросы, не посещая акимат.

«С прошлого года мы начали работать с системой «Open Akimat». Если раньше по различным вопросам в акимат в день приходили 250-300 человек, то сейчас количество посещений сократилось в 3 раза. Это доказывает эффективность данной системы. Теперь горожане могут решить сразу несколько вопросов за один раз, не нужно обивать пороги многочисленных госорганов в течение многих дней. Экономия средств и времени налицо», - сказал аким Есильского района Берик Джакенов на отчетной встрече перед населением жилого массива «Пригородный».

Кроме того, аким района рассказал о помощи нуждающимся гражданам со стороны акимата.

«Один из главных вопросов – поддержка многодетных жителей. В 2019 году 470 семей обратились за поддержкой. 368 семьям при поддержке районного филиала партии Nur Otan и представителей малого и среднего бизнеса оказана помощь в приобретении продуктов питания, медикаментов, одежды и угля. Также в рамках акции «Дорога в школу» более 240 детей обеспечили школьными принадлежностями. Дети из 50 семей бесплатно посещают дополнительные занятия и получают бесплатное питание. 20 семьям помогли с топливом», - отметил Берик Джакенов.