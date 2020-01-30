В Есильском районе столицы очисткой снега занимаются 22 подрядчика и предприятие «Астана Тазалық»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким района «Есиль» Берик Джакенов на отчетной встрече перед населением рассказал о ходе снегоуборочных работ. По его словам, в районе ежедневно последствия продолжительного снегопада устраняют 750 дорожных рабочих, задействовано 500 единиц спецтехники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

«В свете чрезвычайных погодных условий вопрос санитарной очистки этой зимой обрел особую актуальность. Выпало рекордное количество осадков. Для эффективной очистки территории район поделен на 11 участков. В круглосуточном режиме работают 750 дорожных рабочих и 500 единиц спецтехники. Вместе с тем, имеются проблемы по очистке жилых массивов «Уркер», «Пригородный», «Заречный», «Тельмана». Кстати, «Пригородный» – единственный жилой массив, куда в дни бурана был обеспечен проезд общественного транспорта», - сообщил Берик Джакенов.

Аким района отметил, что в этом году из-за большого количества выпавших осадков, одного полигона стало недостаточно. «Каждый год район обходился одним полигоном, ипподромом на 20 га. В этом году 27 декабря этот полигон заполнился. Поэтому мы были вынуждены открыть два полигона временного складирования снега в районе «Жагалау», куда вывезено около 330 тысяч кубометров снега и второй – в районе «Косшы». В то же время, мы уже сейчас готовим план противопаводковых мероприятий», - подчеркнул Берик Джакенов.

Во время отчетной встречи он также затронул проблему стихийных свалок. «Одна из проблем, которую мы решаем – это вывоз мусора в неустановленное место. С апреля по декабрь прошлого года из Есильского района вывезено 35 тонн отходов. Кроме того, на полигоне находится еще 24 тонны мусора, оставшихся с декабря. Этот показатель будет расти до весны. В целом, в районе имеется 10 площадок для сбора бытовых отходов. Мы договорились с представителями «Сергек», решаем вопрос установки видеонаблюдения и будем бороться с проблемой стихийных свалок», - отметил Берик Джакенов на отчетной встрече перед населением жилого массива «Пригородный».