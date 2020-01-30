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В Есильском районе столицы очисткой снега занимаются 22 подрядчика и предприятие «Астана Тазалық»

30 Января 2020 19:00
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В Есильском районе столицы очисткой снега занимаются 22 подрядчика и предприятие «Астана Тазалық»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким района «Есиль» Берик Джакенов на отчетной встрече перед населением рассказал о ходе снегоуборочных работ. По его словам, в районе ежедневно последствия продолжительного снегопада устраняют 750 дорожных рабочих, задействовано 500 единиц спецтехники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

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«В свете чрезвычайных погодных условий вопрос санитарной очистки этой зимой обрел особую актуальность. Выпало рекордное количество осадков. Для эффективной очистки территории район поделен на 11 участков. В круглосуточном режиме работают 750 дорожных рабочих и 500 единиц спецтехники. Вместе с тем, имеются проблемы по очистке жилых массивов «Уркер», «Пригородный», «Заречный», «Тельмана». Кстати, «Пригородный» – единственный жилой массив, куда в дни бурана был обеспечен проезд общественного транспорта», - сообщил Берик Джакенов.

Аким района отметил, что в этом году из-за большого количества выпавших осадков, одного полигона стало недостаточно. «Каждый год район обходился одним полигоном, ипподромом на 20 га. В этом году 27 декабря этот полигон заполнился. Поэтому мы были вынуждены открыть два полигона временного складирования снега в районе «Жагалау», куда вывезено около 330 тысяч кубометров снега и второй – в районе «Косшы». В то же время, мы уже сейчас готовим план противопаводковых мероприятий», - подчеркнул Берик Джакенов.

Во время отчетной встречи он также затронул проблему стихийных свалок. «Одна из проблем, которую мы решаем – это вывоз мусора в неустановленное место. С апреля по декабрь прошлого года из Есильского района вывезено 35 тонн отходов. Кроме того, на полигоне находится еще 24 тонны мусора, оставшихся с декабря. Этот показатель будет расти до весны. В целом, в районе имеется 10 площадок для сбора бытовых отходов. Мы договорились с представителями «Сергек», решаем вопрос установки видеонаблюдения и будем бороться с проблемой стихийных свалок», - отметил Берик Джакенов на отчетной встрече перед населением жилого массива «Пригородный».


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Ключевые слова: Нур-Султан, ЖКХ, Акимат, Дороги,
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