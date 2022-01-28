В ЕС усиливают борьбу с дезинформацией о COVID-19

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В сети Интернет необходимо больше усилий в борьбе с дезинформацией о COVID-19 показывают опросы общественного мнения в ЕС, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Глобальные платформы Google, Facebook, Microsoft, TikTok и Twitter продолжают совершенствовать усилия по борьбе с дезинформацией о коронавирусе в соответствии с кодексом практики ЕС, но необходимы дополнительные усилия, отмечается в опросе ЕС.

«Усилия подписантов по поддержке кампании вакцинации в ЕС имеют решающее значение, поскольку распространение варианта Омикрон создает серьезные проблемы, - считает вице-президент Еврокомиссии Вера Журова, добавив, что еще есть возможности для улучшения ситуации.

«Новый пакет поступит в марте, к этому времени подписанты должны предоставить новый кодекс практики, который, как я ожидаю, устранит существующие недостатки, в том числе путем строгого рассмотрения всех языков», - отметила представитель Еврокомиссии.

TikTok сообщил, что количество видеороликов с тегом вакцины, размещенных на его каналах в Европе, утроилось с 90 тысяч в октябре до 266 тысяч в декабре 2021 года.

Google обновил информационные панели поиска по вакцинации против COVID-19, доступные во всех 27 странах, и начал включать информацию, касающуюся вакцинации детей.

Facebook удалил сеть дезинформации и преследований по отношению к медицинским работникам, журналистам и выборным лицам, управляемую активистами движений против вакцинации.

Корпорация Майкрософт разрешила некоторым государственным органам размещать рекламу вакцин в соответствии со своей обновленной политикой, которая сгенерировала около 733 тысяч показов в ЕС в период с ноября по декабрь прошлого года.

Твиттер сообщил об обновлениях дизайна ярлыков для вводящих в заблуждение твитов, связанных с COVID и вакцинами, чтобы их было легче обнаружить.