В ЕС поддержали вхождение Хорватии в Шенгенскую зону

9 Декабря 2022, 13:26

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В четверг в Брюсселе состоялось заседание министров юстиции и внутренних дел стран-участниц Европейского союза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По результатам заседания Совет юстиции и внутренних дел ЕС принял решение о полном применении Шенгенского законодательства в отношении Хорватии.

«Рад тому, что во время председательства Чехии в ЕС Хорватия смогла сделать два важных шага в своей европейской интеграции, присоединившись как к евро, так и к Шенгенской зоне. Я уверен, что эти успехи проложат путь другим государствам-членам. Мы с моими коллегами продолжим усердно работать, чтобы гарантировать продвижении Болгарии и Румынии к Шенгенской семье в ближайшем будущем», - сказал министр внутренних дел Чехии Вит Ракусан.

Главы министерств внутренних дел также рассмотрели общее состояние Шенгенской зоны, уделив особое внимание мерам внутренней безопасности, включая совместимость ИТ-систем и противодействие незаконному ввозу мигрантов.

Одобрен ряд мер по борьбе с незаконным ввозом мигрантов, охватывающих три области: поддержание надежной ситуационной осведомленности, поддержка более активных трансграничных оперативных действий против преступных сетей и роль агентств JHA и межведомственное сотрудничество.

Министры также одобрили пересмотренный график ввода в эксплуатацию обновленной Шенгенской информационной системы, который, как ожидается, состоится к 7 марта 2023 года.

Европейские СМИ пишут, что помимо принятия Хорватии в Шенгенскую зону, министры должны были рассмотреть вступление Болгарии и Румынии в безвизовое пространство. Тем не менее, на данном этапе этот вопрос столкнулся с отрицательной позицией других членов Евросоюза - Австрии и Нидерландов.

«Австрия ясно дала понять, что выступает за Хорватию, но будет выступать как против Болгарии, так и против Румынии, которые присоединились к ЕС в 2007 году, в то время как нидерландцы готовы принять Румынию, но не Болгарию» - пишет EUaktiv.

В Австрии и Нидерландах полагают, что болгарские и румынские системы пограничного контроля имеют пока уязвимости для пропуска нелегальных мигрантов в Европу.

Фото: aa.com.tr