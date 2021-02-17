В ЕС подана четвертая заявка производителя вакцины от COVID-19

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Во вторник бельгийская компания «Janssen Pharmaceutica», принадлежащая американской «Johnson&Johnson», предоставила заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса в Европейское агентство по лекарственным средствам, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Представители европейского агентства отметили, что возможное решение по вакцине от «Johnson&Johnson» будет обнародовано к середине марта текущего года.

После третьей фазы испытаний эффективность указанной вакцины составила 66%, что ниже, чем у других уже одобренных вакцин, включая препараты от компаний Pfizer/BioNTech и Moderna, которые обеспечивают около 90% защиты.

Тем не менее, специалисты отмечают, что вакцину «Johnson&Johnson» достаточно будет ввести в организм человека одной дозой в отличие от других разрешенных вакцин, требующих две дозы.

В Бельгии зарезервировали 5 млн доз данной вакцины, производство которой осуществляется на местном заводе в муниципалитете Антверпен.