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    09:21, 17 Февраль 2021 | GMT +6

    В ЕС подана четвертая заявка производителя вакцины от COVID-19

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    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Во вторник бельгийская компания «Janssen Pharmaceutica», принадлежащая американской «Johnson&Johnson», предоставила заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса в Европейское агентство по лекарственным средствам, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Представители европейского агентства отметили, что возможное решение по вакцине от «Johnson&Johnson» будет обнародовано к середине марта текущего года.

    После третьей фазы испытаний эффективность указанной вакцины составила 66%, что ниже, чем у других уже одобренных вакцин, включая препараты от компаний Pfizer/BioNTech и Moderna, которые обеспечивают около 90% защиты.

    Тем не менее, специалисты отмечают, что вакцину «Johnson&Johnson» достаточно будет ввести в организм человека одной дозой в отличие от других разрешенных вакцин, требующих две дозы.

    В Бельгии зарезервировали 5 млн доз данной вакцины, производство которой осуществляется на местном заводе в муниципалитете Антверпен.


    Теги:
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