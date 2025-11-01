В ЕС отказались от обязательного контроля за чатами в мессенджерах

Евросоюз пересмотрел идею проверять и обязать мессенджеры, включая WhatsApp и Signal, автоматически проверять частные переписки пользователей на наличие детской порнографии. Как сообщили дипломаты в Брюсселе, план не получил поддержки большинства стран, включая Германию, и потому снят с повестки.

Сообщается, что инициатива Европейской комиссии, предложенная еще в 2022 году, предполагала, что все интернет-платформы должны будут сканировать личные сообщения и автоматически сообщать о подозрительном контенте.

Против тогда выступили Германия, Австрия и Нидерланды, назвав идею «угрозой для конфиденциальности».

В итоге компромиссным решением станет сохранение добровольного контроля, который уже действует сейчас: компании смогут самостоятельно выявлять и передавать властям материалы о сексуальном насилии над детьми.

Ранее стало известно, что в ЕС хотят ужесточить регулирование популярного мессенджера.