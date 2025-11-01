В ЕС отказались от обязательного контроля за чатами в мессенджерах
Евросоюз отказался от идеи обязать мессенджеры, включая WhatsApp и Signal, автоматически проверять частные переписки пользователей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Bild.
Евросоюз пересмотрел идею проверять и обязать мессенджеры, включая WhatsApp и Signal, автоматически проверять частные переписки пользователей на наличие детской порнографии. Как сообщили дипломаты в Брюсселе, план не получил поддержки большинства стран, включая Германию, и потому снят с повестки.
Сообщается, что инициатива Европейской комиссии, предложенная еще в 2022 году, предполагала, что все интернет-платформы должны будут сканировать личные сообщения и автоматически сообщать о подозрительном контенте.
Против тогда выступили Германия, Австрия и Нидерланды, назвав идею «угрозой для конфиденциальности».
В итоге компромиссным решением станет сохранение добровольного контроля, который уже действует сейчас: компании смогут самостоятельно выявлять и передавать властям материалы о сексуальном насилии над детьми.
Ранее стало известно, что в ЕС хотят ужесточить регулирование популярного мессенджера.