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В ЕС одобрена вторая вакцина от COVID-19 для детей от 12 до 17 лет

24 Июля 2021 10:44
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В ЕС одобрена вторая вакцина от COVID-19 для детей от 12 до 17 лет

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. Европейское агентство лекарственных средств одобрило препарат против COVID-19 «Spikevax» от компании Moderna для вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 12 до 17 лет, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Применение вакцины «Spikevax» у детей от 12 до 17 лет будет таким же, как и у лиц в возрасте 18 лет и старше. Препарат будет вводится двумя инъекциями в плечо с интервалом в четыре недели.

В исследовании эффективности «Spikevax» приняло участие 3 732 ребенка в возрасте от 12 до 17 лет. В пресс-релизе Европейского агентства лекарственных средств указано, что препарат вызывал сопоставимую реакцию антител у детей в возрасте от 12 до 17 лет с реакцией, наблюдаемой у молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет (по уровню антител против SARS - CoV-2).

Кроме того, ни у одного из 2 163 детей, получивших вакцину, не развился COVID-19 по сравнению с четырьмя из 1 073 детей, которым была сделана фиктивная инъекция. Данные результаты позволили сделать вывод, что эффективность Spikevax у детей в возрасте от 12 до 17 лет аналогична вакцине для взрослых.

Ранее европейский регулятор одобрил вакцину американской компании Pfizer для детей 12-17 лет.


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#Евросоюз   #Коронавирус в мире   #Вакцинация  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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