Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

В ЕНПФ поторопили казахстанцев использовать пенсионные накопления по «старым» порогам

Автор:  
Анеля Касымова
24 Марта 2022, 12:36
В ЕНПФ поторопили казахстанцев использовать пенсионные накопления по «старым» порогам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Единый накопительный пенсионный фонд рекомендует казахстанцам, желающим использовать свои накопления по «старым» порогам, подать заявление не позднее 28 марта. При этом рассмотрению подлежат заявления, поданные вплоть до 31 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поскольку порог минимальной достаточности (ПМД) на 2022 год начинают действовать с 1 апреля 2022 года, ЕНПФ будет производить единовременные пенсионные выплаты согласно величинам ПМД, рассчитанным на 2021 год, по заявлениям, поступившим в ЕНПФ от уполномоченных операторов по 31 марта 2022 года включительно. Поэтому рекомендуем подать заявление своему банку-уполномоченному оператору заранее - не позднее 28 марта 2022 года», - говорится в сообщении пресс-службы ЕНПФ.

Чтобы использовать части пенсионных накоплений необходимо проверить свои пенсионные накопления и убедиться в наличии суммы пенсионных накоплений, доступной для изъятия в целях улучшения жилищных условий и оплаты лечения. Сделать это можно в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении ЕНПФ, или электронного правительства.

Далее нужно подать заявление на единовременную пенсионную выплату посредством интернет-ресурса банка-уполномоченного оператора. Для улучшения жилищных условий - это АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», АО «Народный банк Казахстана», АО «Altyn Bank», АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Банк Фридом Финанс Казахстан». Подать заявление на использование накоплений для лечения можно только в «Отбасы банк».

«Уполномоченный оператор в течение двух рабочих дней после рассмотрения заявления на единовременную пенсионную выплату направляет в ЕНПФ электронное уведомление. Со стороны ЕНПФ сумма, доступная для изъятия, проверяется с учетом ПМД на день поступления электронного уведомления от уполномоченного оператора. ЕНПФ в течение пяти рабочих дней со дня поступления электронного уведомления от уполномоченного оператора переводит уполномоченному оператору сумму единовременной пенсионной выплаты получателя», - пояснили в ЕНПФ.


ЕНПФ   Общество   Послание Президента-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами