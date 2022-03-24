В ЕНПФ поторопили казахстанцев использовать пенсионные накопления по «старым» порогам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Единый накопительный пенсионный фонд рекомендует казахстанцам, желающим использовать свои накопления по «старым» порогам, подать заявление не позднее 28 марта. При этом рассмотрению подлежат заявления, поданные вплоть до 31 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поскольку порог минимальной достаточности (ПМД) на 2022 год начинают действовать с 1 апреля 2022 года, ЕНПФ будет производить единовременные пенсионные выплаты согласно величинам ПМД, рассчитанным на 2021 год, по заявлениям, поступившим в ЕНПФ от уполномоченных операторов по 31 марта 2022 года включительно. Поэтому рекомендуем подать заявление своему банку-уполномоченному оператору заранее - не позднее 28 марта 2022 года», - говорится в сообщении пресс-службы ЕНПФ.

Чтобы использовать части пенсионных накоплений необходимо проверить свои пенсионные накопления и убедиться в наличии суммы пенсионных накоплений, доступной для изъятия в целях улучшения жилищных условий и оплаты лечения. Сделать это можно в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении ЕНПФ, или электронного правительства.

Далее нужно подать заявление на единовременную пенсионную выплату посредством интернет-ресурса банка-уполномоченного оператора. Для улучшения жилищных условий - это АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», АО «Народный банк Казахстана», АО «Altyn Bank», АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Банк Фридом Финанс Казахстан». Подать заявление на использование накоплений для лечения можно только в «Отбасы банк».

«Уполномоченный оператор в течение двух рабочих дней после рассмотрения заявления на единовременную пенсионную выплату направляет в ЕНПФ электронное уведомление. Со стороны ЕНПФ сумма, доступная для изъятия, проверяется с учетом ПМД на день поступления электронного уведомления от уполномоченного оператора. ЕНПФ в течение пяти рабочих дней со дня поступления электронного уведомления от уполномоченного оператора переводит уполномоченному оператору сумму единовременной пенсионной выплаты получателя», - пояснили в ЕНПФ.