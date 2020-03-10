В ЕНПФ назвали среднюю сумму накоплений на счетах казахстанцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) назвали среднюю сумму накоплений на счетах казахстанцев. Она составила чуть выше одного млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На первое февраля 2020 года средние накопления на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков по обязательным пенсионным взносам в Едином накопительном пенсионном фонде составляют 1,09 млн тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цифра выросла на 11%», - сообщили в пресс-службе фонда.

В разрезе полов лидируют мужчины, они накопили в среднем по 1,2 млн тенге (рост по сравнению с 2019 годом составил 10%), женщины накопили чуть меньше – 949 тыс. тенге, однако рост составил уже 12%. Вместе с тем средняя сумма пенсионных накоплений на счетах вкладчиков за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов составила 509 тыс. тенге (рост 17%) и 48,5 тыс. тенге по добровольным пенсионным взносам.

«Это средние цифры, выведенные из счетов всех вкладчиков, – тех, кто только начал трудовую деятельность и начал перечислять взносы в ЕНПФ, и тех, кто это делает взносы на протяжении 20 лет. Стоит отметить, что в наступившем году накопительной пенсионной системе Казахстана исполнилось 22 года. И уже сейчас можно подводить промежуточные итоги. Так, средняя сумма пенсионных накоплений вкладчиков, осуществлявших регулярные взносы в фонд с 1998 года, на начало 2020 года составила 5,3 млн тенге», - уточнили в фонде.