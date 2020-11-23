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В ЕНПФ напомнили о необходимости контролировать пенсионный счет

Автор:  
Данияр Дауталиев
23 Ноября 2020, 11:51
В ЕНПФ напомнили о необходимости контролировать пенсионный счет

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) заявили о необходимости вкладчикам контролировать свой пенсионный счет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На данный момент узнать о состоянии своего индивидуального пенсионного счета (ИПС) можно непосредственно при личном обращении в офисы ЕНПФ, а также путем получения выписки традиционной почтой и электронными способами.

Самый популярный способ информирования о состоянии ИПС на сегодняшний день – посредством интернет-связи. Его выбрали более 6,6 млн владельцев ИПС. При этом о состоянии 5 762 454 счетов вкладчики и получатели узнают через личный кабинет на сайте enpf.kz или мобильное приложение ENPF в любое время и из любой точки мира. Численность выбравших такой способ информирования за год увеличилась на 225 125 человек.

Выписку посредством электронной почты на адрес, представленный в ЕНПФ, получают 853 954 человека. Она приходит владельцу счета по электронной почте согласно выбранному графику: ежемесячно, ежеквартально, раз в полугодие или ежегодно.

Традиционной почтой до сих пор предпочитают получать выписку 1 297 726 человек.

Способ информирования при личном обращении в офисы фонда определен у 3 029 417 человек. Тогда как в прошлом году эта цифра составляла 1 938 547 обращений. Увеличение составило 56,3%. Однако стоит учитывать, что эту статистику в значительной степени пополнили владельцы вновь открытых счетов.

«ЕНПФ напоминает о необходимости постоянно контролировать свой пенсионный счет любым удобным способом, чтобы быть уверенным в его регулярном пополнении и планировать будущую пенсию», - добавили в фонде.


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