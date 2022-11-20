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В Эмбе 98-летний ветеран проголосовал на выборах Президента РК

20 Ноября 2022, 20:30
В Эмбе 98-летний ветеран проголосовал на выборах Президента РК
20 Ноября 2022, 20:30

В Эмбе 98-летний ветеран проголосовал на выборах Президента РК

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Ветеран Великой Отечественной войны Казтай Тыныштыков из города Эмбы воспользовался своим избирательным правом и проголосовал на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан на дому, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

Аксакал, которому почти сто лет, сделал выбор за будущее страны, дал бата членам избирательной комиссии и наблюдателям, которые доставили к нему мобильный ящик для голосования.



Кадр из видео


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