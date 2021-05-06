В экстренных ситуациях о своей жизни не думаешь - спасшие семью из пожара костанайские полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Работа в органах внутренних дел сложна, опасна, но и весьма интересна. О профессии из первых уст, о службе в полиции, интересных моментах в работе и важных решениях в экстренных ситуациях двое костанайских полицейских - напарников из Сарыкольского района Руслан Макашев и Талгат Онгарбаев рассказали корреспонденту МИА «Казинформ».

Руслан Макашев и Талгат Онгарбаев трудятся в отделе полиции Сарыкольского района. Руслан Макашев - майор, участковый инспектор полиции, который посвятил службе 20 лет. Как рассказывает сам полицейский, в органы пришёл по стопам деда и старшего брата.

«Сам я служил во внутренних войсках и всегда знал, что после - пойду работать в органы, - говорит Р. Макашев. — Наша профессия очень интересная. До этого я работал 6 лет в патрульно-постовой службе. Это своего рода передовая. Потом посвятил себя уголовному розыску преступников, без вести пропавших. Тоже интересный период деятельности был. Один из ярких дел, это когда пришлось искать преступника, который был в розыске 12 лет. Нашёл его за полгода. После - пришлось уйти в другой отдел по состоянию здоровья. Сейчас это служба участковым инспектором», - говорит майор.

В работе полицейских случается разное. Приходится дороги патрулировать, и преступников ловить, и в пожаре людей спасать, если нужно. В такие моменты, как рассказывает Р. Макашев, не задумываешься о ценности своей жизни, а просто действуешь по долгу службы. Так произошло и 1 января, когда Макашев и его напарник заступили на дежурство.

«1 января мы находились на службе. Поступило сообщение о пожаре, мы с лейтенантом Онгарбаевым сразу прибыли на место. Девочка с матерью самостоятельно тушили пожар, мы их вывели и помогли с поиском документов в квартире, где и был пожар. Чуть позже приехали пожарные», - скромно рассказывает Р. Макашев.

На самом же деле все было куда сложнее. Сотрудники полиции, увидев, что огонь уже перекинулся на кровлю, тем самым заблокировав выход из дома, откуда доносились крики женщины и девочки, и, оценив ситуацию, предприняли все необходимые меры по эвакуации жильцов. В это время прибывшие сотрудники пожарной части боролись с огнем на крыше дома.

Стражи порядка вынесли девочку со двора дома, вызвали скорую помощь и до её прибытия стали оказывать ей первую медицинскую помощь.

«Конечно, в такие моменты рискуешь своей жизнью. Но не думаешь об этом в такой экстренней ситуации. Потому что это наш долг, мы знали, что должны помочь и просто действовали. На нашем месте так поступил бы каждый,- говорит Р. Макашев. — В такие моменты ты объективно оцениваешь ситуацию и понимаешь, что от скорости принятия решения зависит жизнь других людей. В этом и суть нашей работы, без каких-либо раздумий помогать людям, когда есть необходимость».

Воспоминаниями о том дне поделился и тот самый напарник Макашева - лейтенант полиции Талгат Онгарбаев, который служит в органах с 2009 года и не раз сталкивался с подобными ситуациями.

Во время пожара, когда огонь уже перекинулся на потолок, в квартире находилась хозяйка квартиры, которая спешно искала документы. Тогда Талгат Онгарбаев, не задумываясь о возможных последствиях для своей жизни, вновь вошёл в горящую квартиру, чтобы спасти хозяйку и разыскиваемые ею документы.

«Я не считаю это героизмом. Это наш долг, долг сотрудника полиции. Такие случаи бывают много раз, и это определяет нашу работу, - делится лейтенант Онгарбаев. — Профессия наша очень тяжёлая, но и очень интересная. Мы не знаем, что ждёт нас завтра. В этом и интерес. Сегодня мы можем ловить преступников, а завтра помогать пожарным в спасении людей. Но не каждому под силу быть полицейским. Главное прийти в органы по зову сердца. Я за 12 лет работы ни разу не пожалел о том, что служу в органах», - подытожил лейтенант.